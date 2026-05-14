Neues Erdbeben erschüttert Iran

Keystone-SDA

Erneut ist der Iran von einem Erdbeben erschüttert worden. In der Provinz Kerman im Südosten des Landes bebte am Donnerstag die Erde. Nach Angaben des staatlichen Senders Irib erschütterte das Beben der Stärke 5 die Kleinstadt Bardsir. Rettungskräfte des Roten Halbmonds wurden umgehend in das Gebiet entsandt. Zunächst gab es keine Berichte über Opfer oder grössere Schäden.

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(Keystone-SDA) In der Provinz Kerman war es 2003 zu einem verheerenden Erdbeben gekommen. Die Stadt Bam wurde dabei nahezu vollständig zerstört, und fast 30.000 Menschen verloren ihr Leben.

Erst vor zwei Tagen hatte im Iran die Erde gebebt. Betroffen war die Millionenmetropole Teheran. Laut der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben eine Stärke von 4,3. Irans staatlicher Sender Irib gab einen Wert von 4,6 an. Es ereignete sich demnach östlich der Hauptstadt im Bezirk Pardis in einer Tiefe von rund zehn Kilometern.