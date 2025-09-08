The Swiss voice in the world since 1935
Neues FHNW-Jahr beginnt mit mehr Studierenden

Keystone-SDA

Für rund 15'000 Studierende an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) beginnt am kommenden Montag das neue Studienjahr. Das sind sechs Prozent mehr Studierende als zum Start vor einem Jahr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die erneut gestiegene Zahl der Studierenden zeige, dass die FHNW bei jungen Menschen mit Berufs- oder Fachmaturität gefragt sei, hiess es in einer Medienmitteilung vom Montag.

Die FHNW zählt zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

