Neues Innerrhoder Tourismus-Meldesystem wird weitergeführt

Keystone-SDA

In Appenzell Innerrhoden ist im Frühsommer 2025 eine Meldesystem für touristische Anliegen eingeführt worden. Seither gingen rund 70 Hinweise und Reklamationen ein. Das Angebot wird weitergeführt.

(Keystone-SDA) Die Meldesystem gehört zu einem Paket von Massnahmen «zur Förderung des nachhaltigen Tagestourismus», wie es in der Mitteilung der Standeskommission (Regierung) vom Mittwoch heisst. Zum Angebot gibt es nun eine erste Auswertung.

Rund 70 Meldungen wurden gesammelt. Sie stammen je zur Hälfte von einheimischen und auswärtigen Personen. Bei den meisten Eingaben ging es um die Infrastruktur der Wanderwege. Die Meldungen wurden den Verantwortlichen weitergeleitet. Die Mängel – etwa verbogene Wegweiser – seien jeweils zeitnah behoben worden.

Mehrmals ein Thema waren fehlende Veloparkplätze und E-Bike-Ladestationen im Dorfkern. Zusätzliche Infrastruktur benötige mehr Zeit als kleinere Reparaturen, heisst es in der Mitteilung. Dies habe vereinzelt zu Unverständnis geführt.

Weitere Meldungen betrafen Abfall, der liegen blieb, Drohnenflüge sowie Anliegen aus dem Bereich Landwirtschaft. All diese Hinweise seien von der Tourist-Information des Vereins Appenzellerland Tourismus AG AI gemeinsam mit öffentlichen und privaten Stellen bearbeitet worden.

Das Meldesystem wird nun im gleichen Stil weitergeführt. Geplant sind zudem Massnahmen gegen Littering.