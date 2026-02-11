Neues IT-System der Insel Gruppe kostet 182,5 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Berner Insel Gruppe hat die Kosten für die Einführung des neuen Klinikinformationssystems Epic offengelegt. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf 182,5 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Dazu kommen bis 2032 nochmals 45 Millionen Franken für Betrieb und Wartung, wie die Insel Gruppe am Mittwoch mitteilte. Das System werde laufend erweitert, hiess es weiter – unter anderem mit Funktionen, die Diagnostik, Behandlung und Kommunikation verbessern sollen.

Die Insel Gruppe hat das den USA stammende Epic im März 2024 eingeführt. Damit wurden 50 bestehende, teils stark veraltete Systeme abgelöst. Auch andere Spitäler, darunter das Universitätsspital Zürich, entschieden sich für Epic. Noch offen ist, ob nebst der Insel Gruppe andere Berner Spitäler auf das System umsteigen.