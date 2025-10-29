Neues Planschbecken auf Josefwiese in Zürich kostet 3,7 Millionen

Keystone-SDA

Das Planschbecken auf der Josefwiese in Zürich soll erneuert und mit einer modernen Wasseraufbereitungsanlage ausgerüstet werden. Der Stadtrat beantragt dem Parlament dafür 3,68 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Statt eines gefüllten Beckens stehe den Kindern auf der Josefwiese heute nur ein Sprinklerrohr zur Verfügung, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung vom Mittwoch. Grund dafür seien fehlende Anlagen zur Wasseraufbereitung. Ohne diese könne die gesetzlich geforderte Wasserqualität für ein Planschbecken nicht eingehalten werden.

Das soll sich nun ändern: Der Stadtrat will das rund 60-jährige Becken erneuern und mit einer modernen Wasseraufbereitungsanlage ausrüsten.

Zum 3,68-Millionen-Projekt gehören laut Medienmitteilung auch ein Anbau mit Technikräumen beim Gebäude Josefstrasse 195, die Instandsetzung dieses Gebäudes sowie der Ersatz der öffentlichen Beleuchtung im Park. Die Arbeiten sind ab Herbst 2026 vorgesehen und sollen bis im Frühling 2027 dauern.