Neues Resort in Ftan GR nimmt wichtige Hürde

Keystone-SDA

Die Bündner Regierung hat eine Teilrevision der Ortsplanung in Scuol GR genehmigt. Damit ist ein geplantes Resort in Ftan mit gut 180 Betten einen Schritt weiter.

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(Keystone-SDA) Konkret geht es um das Areal in Ftan GR, auf dem heute das Hotel Paradis steht. Dieses hat den Betrieb gemäss Informationen der Gemeinde Scuol im September 2023 eingestellt, weil ein Weiterbetrieb aufgrund des baulichen Zustandes wirtschaftlich nicht mehr vertretbar gewesen sei.

Die Eigentümerin, die Paradis Resort AG, beabsichtigt, das bestehende Hotel durch ein neues Resort mit gut 180 Betten zu ersetzen. Dafür war die am 30. November 2025 in der Gemeinde Scuol beschlossene Teilrevision der Ortsplanung notwendig, die der Kanton nun gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag genehmige.

Das bestehende Hotel wird, mit Ausnahme der ursprünglichen Chesa Beyer, vollständig abgebrochen. Das neue Resort soll im 4-Sterne-Bereich angesiedelt und ganzjährig betrieben werden. Entstehen soll auch ein Gastronomie- sowie ein Spa-Bereich.