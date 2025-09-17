The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Neues Schweizer Implantat hilft Blutdruck von Querschnittgelähmten

Keystone-SDA

Ein neues Rückenmarks-Implantat aus Lausanne bringt den Blutdruck von Querschnittgelähmten wieder ins Gleichgewicht. Das verbessere die Lebensqualität von Menschen mit Rückenmarksverletzungen erheblich, hiess es von den Forschenden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Mein Leben hat sich komplett verändert», sagte die 26-jährige Julie, der im Rahmen von Studien ein solches Implantat eingesetzt wurde, vor den Medien. Nach einer schweren Rückenmarksverletzung litt sie unter sogenannter chronischer Hypotonie und verbrachte lange Zeit liegend. Heute kann sie wieder Vorlesungen an der Universität besuchen.

Etwa 70 Prozent der Menschen mit Rückenmarksverletzungen leiden an chronischer Hypotonie.

Ein Forschungsteam der Eidgenössischen Technischen Hochschule, der Universität und des Universitätsspitals Lausanne hat nun ein Implantat entwickelt, das das Rückenmark elektrisch stimuliert.

Laut am Mittwoch in den Fachblättern «Nature» und «Nature Medicine» veröffentlichten Studien stabilisierte das System bei den 14 bisherigen Testpersonen den Kreislauf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft