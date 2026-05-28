Neues Seniorenzentrum auf der Lenzerheide GR nimmt weitere Hürde

Keystone-SDA

Die Bündner Regierung hat die überarbeitete Ortsplanung der Gemeinde Vaz/Obervaz GR genehmigt. Damit ist eine weitere Hürde für ein neues Seniorenzentrum auf der Lenzerheide genommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das neue Seniorenzentrum wird laut Plänen am nördlichen Dorfeingang entstehen. Es soll gemäss einer Mitteilung der Regierung vom Donnerstag 42 Pflegebetten sowie 14 betreute Wohnungen bieten. Ergänzend seien rund 200 öffentliche Parkplätze sowie Räumlichkeiten für die Spitex, eine Kindertagesstätte sowie optional eine Arztpraxis vorgesehen.

In der Gemeinde gibt es heute schon ein Alters- und Pflegeheim. Dieses ist seit Mitte der 1980er-Jahre im ehemaligen Hotel Parc untergebracht. Es bietet heute 35 Pflegeplätze.

Aber: «Die bestehende Gebäudestruktur kann die heutigen betrieblichen Anforderungen nicht mehr erfüllen, gleichzeitig ist die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen beziehungsweise betreutem Wohnen gestiegen», schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung.

Deshalb solle ein Neubau die erforderlichen Pflegeplätze für die Region sicherstellen. Für den Bau des neuen Seniorenzentrums braucht es aber noch die Zustimmung der Bevölkerung. Der Termin für die Volksabstimmung ist noch nicht bekannt.