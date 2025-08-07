The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Neues Ungemach für Informatikprojekt von Berner Polizei und Justiz

Keystone-SDA

Das schlagzeilenträchtige Informatikprojekt Nevo/Rialto der Berner Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft wird von den Herstellern nicht mehr weiterentwickelt. Der Kanton Bern muss nun neu beurteilen, wie es weitergehen soll.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mitte Juli teilten die Lieferanten der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft mit, dass für die Plattform voraussichtlich keine neuen Funktionalitäten und Entwicklungen mehr vorgenommen würden. Das Interesse zusätzlicher Polizeien und Staatsanwaltschaften an der Plattform sei zudem ausgeblieben.

Bei der Polizei ist das System nach grösseren Anfangsschwierigkeiten seit drei Jahren zufriedenstellend in Betrieb. Dieser sei auch für die kommenden Jahre gesichert, teilten die bernische Sicherheitsdirektion und die kantonale Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Brücke zur Staatsanwaltschaft ist jedoch erst zu kleinen Teilen umgesetzt. Der Kanton müsse die angestrebte Gesamtlösung nun neu beurteilen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft