Neujahrsfeier am Bondi Beach nach Anschlag abgesagt

Keystone-SDA

Die geplanten Silvesterfeierlichkeiten am Bondi Beach in Sydney sind infolge des verheerenden Terrorangriffs am Sonntag abgesagt worden. Das gab der Organisator der Feierlichkeiten in Absprache mit dem lokalen Gemeinderat bekannt. Tausende Menschen aus Australien und dem Ausland hätten sich auf das Fest gefreut, angesichts der schlimmen Ereignisse sei es aber nicht der richtige Moment zum Feiern, hiess es in einer Mitteilung.

(Keystone-SDA) Bei dem Anschlag auf ein jüdisches Fest an dem bekannten Strand hatten zwei Angreifer in die Menschenmenge geschossen. Sie töteten 15 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Einer der Schützen wurde von Sicherheitskräften erschossen, der andere lebensgefährlich verletzt und festgenommen.