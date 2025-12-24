Neun Festnahmen während Basler Polizeiaktion «Noel»

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat während der diesjährigen Aktion "Noel" 24 Personen kontrolliert und neun festgenommen. Die Aktion richtet sich gegen Taschen- und Trickdiebstahl.

1 Minute

(Keystone-SDA) Taschendiebinnen und -diebe bewegen sich laut Fahndungsdienst weniger auf den Weihnachtsmärkten und stattdessen vor allem auf der Innenstadtachse und am Bahnhof SBB, wie die Polizei in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schrieb.

Unter den Kontrollierten waren den Angaben zufolge 13 Frauen, bei acht von ihnen handelt es sich um mutmassliche Taschendiebinnen. Von den neun Festgenommenen stammen fünf aus Bosnien-Herzegowina, zwei aus Rumänien, eine aus Bulgarien. Eine Person ist demnach in der Schweiz wohnhaft.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei vierzig Personen kontrolliert, davon 31 Männer und neun Frauen. 13 von ihnen waren damals festgenommen worden. Seit 2019 gab es im Jahr 2022 mit achtzig die höchste Anzahl an Personenkontrollen, wie aus der diesjährigen Mitteilung hervorgeht.

Mit dem erhöhten Personenaufkommen in der Innenstadt während der Vorweihnachtsszeit steigt auch die Gefahr von Diebstählen, wie die Polizei weiter schreibt. Dem will sie jedes Jahr mit der Aktion «Noel» entgegenwirken.