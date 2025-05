Neun Geschwister durch Luftangriff getötet

Keystone-SDA

Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde neun Kinder einer Ärztin getötet worden. Auch der Vater der Geschwister sei bei dem Angriff in Chan Junis am Freitag schwer verletzt worden, schilderte der Direktor der Behörde. Nur ein Kind der Familie, ein Elfjähriger, überlebte demnach ebenfalls schwer verletzt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Mutter habe zum Zeitpunkt des Angriffs im Nasser-Krankenhaus gearbeitet. Nach einem Bericht der BBC veröffentlichte auch das Krankenhaus entsprechende Informationen.

Israelisches Militär will Bericht prüfen

Ein israelischer Militärsprecher kündigte an, die Berichte zu prüfen. Es habe in Chan Junis einen Drohnenangriff auf mehrere Verdächtige in der Nähe israelischer Bodentruppen gegeben.

Ein britischer Arzt des Krankenhauses, der das überlebende Kind nach eigenen Angaben operiert hatte, zeigte sich in einem Instagram-Video erschüttert über den Vorfall. Auch der Vater der Kinder sei Arzt in der Klinik, sagte er. Es sei noch nicht klar, ob er überleben werde.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza starben allein am Samstag 79 Palästinenser bei israelischen Angriffen. Die Behörde unterscheidet bei ihren Zahlen nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.

Auslöser des Gaza-Kriegs war der verheerende Überfall der Hamas und anderer Terroristen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 in Israel, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln verschleppt wurden. Im Gazastreifen wurden während des Kriegs laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 53.800 Menschen getötet. Israel steht wegen seines Vorgehens in dem Küstenstreifen international in der Kritik.