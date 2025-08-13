The Swiss voice in the world since 1935
Neun Tote nach Explosion in Sprengstofffabrik in Brasilien

Keystone-SDA

Im Süden Brasiliens sind bei einer Explosion in einer Sprengstofffabrik neun Menschen getötet worden. Nach der versehentlich ausgelösten Detonation in dem Werk im Bundesstaat Paraná wurden am Dienstag (Ortszeit) sechs Männer und drei Frauen vermisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Behörden erklärten, es gebe keine Hoffnung, Überlebende zu finden. Sieben Menschen seien zudem verletzt worden und würden in nahegelegenen Spitälern behandelt.

Die Einsatzkräfte suchten in den Trümmern des Werks im Grossraum der Provinzhauptstadt Curutiba mit Spürhunden nach Opfern. Das Gebiet, in dem sich die Explosion ereignet hatte, sei schwer beeinträchtigt worden, sagte eine Feuerwehrsprecherin. «In einem Umkreis von etwa 1,5 Kilometern gibt es Häuser, die getroffen wurden», und die nun zerbrochene Fensterscheiben und andere Schäden auswiesen. Nach Angaben der Behörden hörten Bewohner mehrerer naher Ortschaften die Explosion.

Vertreter von Enaex Brasil, dem Eigentümer des Werks, erklärten auf einer Pressekonferenz, dass die Ursache des Unfalls untersucht werde.

