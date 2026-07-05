Neun Velofahrer bei Unfällen im Kanton Zürich verletzt

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Neun Velofahrer sind am Wochenende im Kanton Zürich bei mehreren Unfällen verletzt worden. Ein 81-jähriger E-Bike-Fahrer zog sich in Meilen schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 81-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr ohne Helm auf der Dollikerstrasse in Meilen abwärts. Aus noch ungeklärten Gründen sei er ohne Dritteinwirkung gestürzt und habe sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Am Samstagvormittag kollidierte in Boppelsen ein Personenwagen mit einem Velofahrer, der dabei leicht verletzt wurde. In sieben weiteren Selbstunfällen verletzten sich Velofahrerinnen und Velofahrer leicht bis mittelschwer.

Zwei dieser Unfälle ereigneten sich am Samstag in Dietikon und Hütten. Die übrigen fünf Selbstunfälle passierten am Sonntag in Schleinikon, Wädenswil, Rafz, Volketswil sowie Niederweningen.