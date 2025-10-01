Neunkirch: Hund fällt Knaben an und beisst ihn spitalreif
Ein Hund hat am Dienstagnachmittag in Neunkirch einen achtjährigen Knaben angefallen und spitalreif gebissen. Eine Ambulanz brachte das Kind ins Spital. Wie es zu dem Angriff kam, war am Mittwoch Gegenstand von Ermittlungen.
(Keystone-SDA) Die Untersuchung führt sie zusammen mit dem Veterinäramt des Kantons Schaffhausen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Genauere Angaben etwa zur Rasse des Hundes machten die Behörden nicht.