New Yorks Ex-Bürgermeister Giuliani nach Unfall in Klinik

Keystone-SDA

New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani, der zeitweise ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump war, ist nach Angaben eines Sprechers bei einem Autounfall verletzt worden.

(Keystone-SDA) Der 81-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Es handle sich nicht um einen gezielten Angriff. Giuliani erlitt demnach bei einem Auffahrunfall auf einem Highway im US-Bundesstaat New Hampshire einen Brustwirbelbruch, Schnittwunden, Verletzungen an Arm und Unterschenkel sowie Prellungen. Er sei guter Dinge und erhole sich gut.

Giuliani war von 1994 bis Ende 2001 Bürgermeister von New York, also auch während der Anschläge vom 11. September 2001. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner und kämpfte vehement gegen den angeblichen Wahlbetrug, für den es keine Beweise gab.

Den Hergang des Unfalls vom Samstagabend (Ortszeit) schilderte der Sprecher wie folgt: Eine Frau am Strassenrand, die Opfer häuslicher Gewalt geworden war, signalisierte Giuliani zu stoppen. Der Ex-Bürgermeister half ihr und alarmierte den Notruf. Nach diesem Zwischenfall sei das Auto mit Giuliani auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt worden. Die Schilderung liess sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.