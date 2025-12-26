Nez Rouge bringt über 9100 Personen an Feiertagen sicher nach Hause
Der Heimfahrdienst Nez Rouge hat an Weihnachten 9134 Menschen sicher nach Hause gebracht. 766 Freiwillige hätten an Heiligabend und am 25. Dezember über 5000 Fahrten geleistet, teilte Nez Rouge am Freitag mit. Die Aktion von Nez Rouge läuft auch in der Silvesternacht.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft