Nez Rouge bringt über 9100 Personen an Feiertagen sicher nach Hause

Keystone-SDA

Der Heimfahrdienst Nez Rouge hat an Weihnachten 9134 Menschen sicher nach Hause gebracht. 766 Freiwillige hätten an Heiligabend und am 25. Dezember über 5000 Fahrten geleistet, teilte Nez Rouge am Freitag mit. Die Aktion von Nez Rouge läuft auch in der Silvesternacht.

1 Minute

