Nidwalden ergreift Massnahmen gegen Stau im Seelisbergtunnel

Keystone-SDA

Weil es wegen einer Baustelle im südlichen Bereich des Seelisbergtunnels der A2 vermehrt zu Staus gekommen ist, werden an den beiden ersten Augustwochenenden die Bauarbeiten eingestellt. Zudem wird die Verkehrsführung in dem 9,3 Kilometer langen Tunnel angepasst.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Beim Südportal in der Gemeinde Seedorf UR sind derzeit Unterhaltsarbeiten im Gang. Dem Verkehr steht dort deswegen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Dies führe vor allem an den Wochenenden zu Staus, teilte die Staatskanzlei Nidwalden am Freitag mit.

Der Nidwaldner Regierungsrat setzte sich deswegen mit dem Kanton Uri und dem Bundesamt für Strassen (Astra) in Verbindung. In der Folge seien zwei Sofortmassnahmen beschlossen worden, hiess es in der Mitteilung.

Demnach wird vor dem Nordportal, das sich auf Nidwaldner Boden befindet, weiterhin die Zahl der Spuren von zwei auf eine reduziert. Damit wird erreicht, dass weniger Autos in den Tunnel fahren können. In diesem stehen neu aber zwei Fahrspuren zur Verfügung, so dass ein Überholen von langsameren Fahrzeugen möglich ist. Die Behörden erhoffen sich davon einen flüssigeren Verkehr.

Zudem wird vor dem Südportal vom Donnerstagmorgen 31. Juli bis Dienstagmorgen 5. August sowie vom Freitagmorgen 8. August bis Montagmorgen 11. August nicht gearbeitet. Damit kann beim Tunnelausgang zweispurig gefahren werden. Diese Massnahme solle zu einer spürbaren Entlastung an den besonders stark frequentierten Tagen führen, teilte die Staatskanzlei Nidwalden weiter mit.