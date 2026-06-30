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Nidwalden schafft für seltenen Gelbringfalter ein Schutzgebiet

Keystone-SDA

Der Kanton Nidwalden schafft in Oberrickenbach ein Waldreservat. In dem 330'000 Quadratmeter grossen Gebiet leben über 50 Arten von Tagfaltern, unter ihnen auch der seltene Gelbringfalter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das neue Sonderwaldreservat, das sich auf dem Gebiet der Gemeinde Wolfenschiessen befindet, besteht aus Land von 21 Waldeigentümern. Diese leisteten mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität, teilte der Kanton Nidwalden am Dienstag mit. Die Kosten für die Massnahmen, mit denen der Lebensraum gefördert werden soll, würden von Bund und Kanton übernommen.

Zu den Tieren, die von dem Reservat profitieren sollen, gehört auch der Gelbringfalter. Dieser ist graubraun und hat gelbe Punkte. Er benötigt Waldränder und Weiden, die nicht mit Sträuchern und Bäumen zuwachsen.

Nidwalden hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 Waldreservate mit einer Gesamtfläche von 800 Hektaren zu schaffen. Mit dem neuen, 33 Hektaren grossen Reservat in Oberrickenbach beträgt die Fläche aktuell 743 Hektaren.

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