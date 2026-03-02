Nidwalden stimmt im Juni über zwei Vorlagen ab

Die Nidwaldner Stimmberechtigten müssen am 14. Juni über das teilrevidierte Steuergesetz befinden. Gegen dieses ist das konstruktive Referendum ergriffen worden. In einer zweiten Abstimmungsvorlage geht es um den Bau einer neuen Turnhalle am Kollegi.

(Keystone-SDA) Dies hat die Staatskanzlei am Montag mitgeteilt. Das Steuergesetz wurde revidiert, weil der Kanton wegen der OECD-Mindeststeuer für internationale Konzerne höhere Einnahmen erwartet. Die Teilrevision sieht diverse Entlastungen vor, die den Grünen indes zu weit gehen. Sie befürchten, dass sich die soziale Ungleichheit und die Wohnungsnot verschärften könnten. Die Partei ergriff deswegen das konstruktive Referendum und legte eine moderatere Lösung vor.

In einer zweiten Vorlage unterbreitet der Regierungsrat den Stimmberechtigten einen Kredit von 26 Millionen Franken für den Bau einer Dreifachturnhalle am Kollegi zur Genehmigung. Die bestehenden Sporthalle an der Mittelschule in Stans seien sanierungsbedürftig und veraltet. Die geplante Halle sei das einzige kantonseigene Sportgebäude, teilte die Staatskanzlei mit.