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Nidwaldner Klimastrategie auf dem Prüfstand

Keystone-SDA

Der Nidwaldner Landrat berät am Mittwoch die kantonale Klimastrategie, welche die Grundlagen für Massnahmen im Klimaschutz legen soll. Die zuständige Kommission des Landrats sieht das Papier kritisch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kommission Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL) nahm im Vorfeld ablehnend Stellung, dies mit sechs zu vier Stimmen. Sie beantragt kritische Anmerkungen zur Strategie. So soll diese etwa «keine unverhältnismässigen bürokratischen Hürden und finanzielle Lasten» verursachen.

Hingegen hielt die Regierung in der Auswertung der externen Vernehmlassung fest, sie habe die Strategie und den Massnahmenplan bewusst getrennt. «Erst ganz am Schluss wird über konkrete Massnahmen entschieden», schrieb sie weiter.

Der zuständige Regierungsrat Joe Christen (FDP) versprach im Landratssaal, die Regierung habe die Bedenken gehört. Der kommende Massnahmenplan werde schlank gehalten und sich auf jene Massnahmen beschränken, die das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis versprechen.

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