Nidwaldner Polizei stoppt drei fahrunfähige Fahrzeuglenker
Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Sonntag in Stans und Buochs NW drei Fahrzeuglenker in nicht fahrfähigem Zustand angehalten. Sie hatten massiv erhöhte Alkohol- und Drogenwerte, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Kontrollen erfolgten routinemässig sowie aufgrund konkreter Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Kantonspolizei schrieb.
Den drei Lenkern wurde der Führerausweis vor Ort entzogen. Sie werden verzeigt.
Aus Persönlichkeitsschutzgründen würden keine Angaben zu Personen oder Messwerten gemacht, hiess es weiter.