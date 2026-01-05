Nidwaldner und Obwaldnerinnen können neu online Anzeigen erstatten

In Nidwalden und Obwalden können die Bürgerinnen und Bürger Anzeigen neu online melden. Die beiden Kantone führen als letzte Kantone in der Zentralschweiz diese zentrale Meldeplattform ein.

(Keystone-SDA) Die beiden Kantone führen den digitalen Polizeiposten, die Plattform suisse-epolice.ch, ab sofort ein, wie die Kantonspolizeien Obwalden und Nidwalden am Montag mitteilten.

Neben Velodiebstählen oder Sprayereien können auch der Verlust oder der Diebstahl eines Kontrollschildes und einige Cybercrime-Delikte online gemeldet werden, wie es hiess. Voraussetzung ist, dass keine Spurensicherung notwendig ist und die Täterschaft unbekannt sei, hiess es weiter.

Alle Meldungen, die über die Plattform ePolice erfasst werden, werden laut Mitteilung automatisch an das zuständige Polizeikorps weitergeleitet. Weiterhin bestehe die Möglichkeit, Strafanzeigen gegen unbekannt persönlich bei einem Polizeiposten zu stellen.

Das neue Angebot ermögliche der Polizei eine schnellere Bearbeitung der Delikte und reduziere die Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger, so die Kantonspolizei Obwalden.

Der neue Online-Anzeigedienst wurde 2014 in zwölf Kantonen eingeführt, darunter waren auch Luzern, Schwyz und Zug. Uri führte den digitalen Polizeiposten im letzten Jahr ein.