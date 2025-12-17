Nie mehr früh aufstehen: Reto Lipp über sein Leben in Rente

Keystone-SDA

Der Gedanke an den bevorstehenden Ruhestand stimmt SRF-Moderator Reto Lipp emotional. In einem Interview sprach der 65-Jährige über seine Pläne nach dem SRF-Aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) So ganz ruhig wird Reto Lipps Ruhestand wohl nicht werden. Er wolle nach «Eco» weiterhin Veranstaltungen moderieren, erzählte er der «Glückspost». Sich auf die faule Haut zu legen, das würde seinem Naturell klar widersprechen, meinte Lipp.

An seiner Routine werde er deshalb festhalten: Nach dem Morgensport lerne er jeweils 30 Minuten Portugiesisch. «Das hält den Kopf fit», so der Moderator. Ausserdem reise er gerne nach Portugal. Längere Reisen wird Lipp in Zukunft auch ausserhalb der Eco-Sommerpause unternehmen können. Darauf freue sich der Moderator sehr – ebenso wie auf die Aussicht, nicht länger früh aufstehen zu müssen.

Trotz der Vorfreude werde er den Rhythmus und den Adrenalin-Kick seiner Sendung vermissen. Was in der letzten Ausgabe geplant ist, wisse er noch nicht.

Im kommenden Jahr wird neu dann Eveline Kobler durch den «Eco Talk» führen. Mit Kobler sei die «optimale» Nachfolgerin für die Wirtschaftssendung gefunden worden, ist sich Lipp sicher.