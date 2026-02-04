Niederländische Königin Máxima wird Reservistin

Keystone-SDA

Die niederländische Königin Máxima (54) hat sich freiwillig zum militärischen Dienst angemeldet. Die Königin werde Reservistin, teilte der Hof in Den Haag mit. Die Frau von König Willem-Alexander hatte den Angaben zufolge am Mittwoch ihren ersten Diensttag. Nach einer kurzen militärischen Ausbildung werde sie einige Zeit bei den Streitkräften arbeiten.

(Keystone-SDA) Máxima folgt damit dem Beispiel ihrer ältesten Tochter Amalia. Die Kronprinzessin hatte erst vor Kurzem ihre Grundausbildung zur Reservistin abgeschlossen. Sie wird ihren Teilzeit-Dienst parallel zu ihrem Studium leisten.

Niederländische Reservisten sind eine flexibel einsetzbare Reserve der Armee. Sie können zum Beispiel in Notfällen wie Überschwemmungen oder auch im Kriegsfall einberufen werden.

Máxima hat bereits Erfahrung

Máxima sammelte bereits etwas Erfahrung. Im vergangenen Oktober nahm sie an einer Übung der Grenzpolizei teil. Damals trug sie Tarnkleidung und hatte ihr Gesicht dunkel geschminkt.

Die 54 Jahre alte Königin hatte sich gerade noch rechtzeitig zum Dienst angemeldet. Denn das Höchstalter ist 55 Jahre und das erreicht die gebürtige Argentinierin im Mai.

Nach Angaben des Hofes hatte sich Máxima für den Dienst entschieden, da «unsere Sicherheit nicht mehr selbstverständlich ist und sie, wie viele andere auch, einen Beitrag zu dieser Sicherheit leisten möchte».