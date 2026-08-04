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Niederlande: Brand in Naturgebiet bislang nicht unter Kontrolle

Keystone-SDA

Der Grossbrand im Naturgebiet im Osten der Niederlande ist bisher nicht unter Kontrolle. Das Feuer hatte sich bis in den frühen Morgen ausgebreitet, doch die Lage sei nun stabil, teilten die Sicherheitsbehörden mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Rund 250 Feuerwehrleute und auch erneut Löschhubschrauber der Armee seien im Einsatz. Rund 100 Hektar seien betroffen. Jetzt werde versucht, eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sagte ein Behördensprecher. «Der Wind hat etwas nachgelassen, das ist günstig.»

Das Feuer in dem Naturgebiet De Rosmolen nahe der deutschen Grenze war am Montag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Durch Wind und hohe Temperaturen konnten sich die Flammen schnell über die Baumkronen ausbreiten.

Auch in der Nacht bekämpften Hunderte Feuerwehrleute das Feuer. Bewohner der Region wurden aufgerufen, wegen des starkes Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Zugverkehr zwischen Boxmeer und Venray wurde zunächst stillgelegt.

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