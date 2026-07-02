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Noëlle Bucher wechselt vom Kanton zur Messe Luzern

Keystone-SDA

Noëlle Bucher, Departementssekretärin des Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartements, wechselt zur Messe Luzern AG. Sie wird dort der Geschäftsleitung angehören und den Bereich Messe leiten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Messe Luzern AG am Donnerstag mitteilte, wird Bucher ihre Stelle auf den 1. Oktober antreten. Am Mittwoch hatte Fabienne Meyerhans als neue Direktorin der Messe Luzern und Nachfolgerin von Markus Lauber ihre Arbeit aufgenommen. Drittes Geschäftsleitungsmitglied ist Silvan Auf der Maur.

Noëlle Bucher hatte ihre Stelle als Departementssekretärin auf den 1. Januar 2022 angetreten. Sie ist 40 Jahre alt und Gesellschafts- und Kommunikationswissenschafterin. Sie politisierte für die Grünen im Luzerner Kantonsrat.

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