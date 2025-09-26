Noam Leiser ist neuer Präsident der SP Kanton St. Gallen
Die Mitglieder der SP Kanton St. Gallen haben am Freitagabend Noam Leiser zum neuen Präsidenten der Partei gewählt. Er übernimmt die Nachfolge von Andrea Scheck, wie die Partei mitteilte.
(Keystone-SDA) Als langjähriges Mitglied des Vizepräsidiums kenne Leiser die Kantonalpartei und die Arbeit des Präsidiums bestens, schrieb seine Partei in einer Mitteilung im Anschluss an den ausserordentlichen Parteitag der SP Kanton St. Gallen.
Der gelernte Handwerker sei Gewerkschaftsmitarbeiter beim Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) Ostschweiz tätig. Als Parteipräsident wolle er den Fokus auf gewerkschaftliche Themen legen. Seine Vorgängerin, Andrea Scheck, hatte im Juni nach vier Jahren an der Spitze der Kantonalpartei ihren Rücktritt angekündigt.
Die Mitglieder der Partei wählten gemäss Mitteilung zudem die Juristin Alexandra Märkli ins Vizepräsidium. Bruno Zanvit habe ausserdem die Geschäftsleitung der Kantonalpartei von Marco Dal Molin übernommen.
Weiter kündigte die Partei an, eine Initiative zu erarbeiten, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken solle. In diesem Zusammenhang strebt die Partei eine Aus- und Weiterbildungsoffensive an.