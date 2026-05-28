Noch kein Urteil im Fall des überforderten Vaters in Zürich

Das Zürcher Obergericht wird heute im Fall des verletzten Kindes und seines beschuldigten Vaters kein Urteil mehr fällen. Im regionalen Dienst liefert Keystone-SDA noch eine Zusammenfassung des Prozesstages. 1 Minute Beliebte Artikel Meistdiskutiert