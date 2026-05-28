Noch kein Urteil im Fall des überforderten Vaters in Zürich
Das Zürcher Obergericht wird heute im Fall des verletzten Kindes und seines beschuldigten Vaters kein Urteil mehr fällen. Im regionalen Dienst liefert Keystone-SDA noch eine Zusammenfassung des Prozesstages.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft