The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Noch kein Urteil im Fall des überforderten Vaters in Zürich

Das Zürcher Obergericht wird heute im Fall des verletzten Kindes und seines beschuldigten Vaters kein Urteil mehr fällen. Im regionalen Dienst liefert Keystone-SDA noch eine Zusammenfassung des Prozesstages.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft