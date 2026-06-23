Noch zwei Kandidaten wollen in Wil Stadtpräsident werden

Keystone-SDA

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In Wil ist die Ersatzwahl für das Stadtpräsidium noch nicht entschieden. Für den zweiten Wahlgang am 16. August treten Andreas Breitenmoser und Jigme Shitsetsang an. Für einen Sitz im Stadtrat bewerben sich Lukas Reimann und Michael Sarbach.

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(Keystone-SDA) Im ersten Wahlgang am 14. Juni hat in Wil keiner der Kandidaten für das Stadtpräsidium das absolute Mehr erreicht. Am meisten Stimmen erhielten Andreas Breitenmoser (Mitte) mit 2918 Stimmen, Jigme Shitsetsang mit 2044 Stimmen und Michael Sarbach (Grüne) mit 2037 Stimmen.

Zum zweiten Wahlgang am 16. August treten nun noch Breitenmoser und Shitsetsang an, wie die Stadt Wil am Dienstag mitteilte. Die Anmeldefrist lief am 22. Juni ab.

Einer von ihnen wird damit neuer Wiler Stadtpräsident und der Nachfolger von Hans Mäder (Mitte), der auf Ende August zurücktritt.

Sowohl Breitenmoser als auch Shitsetsang sitzen bereits im Stadtrat. Das bedeutet, dass mit der Wahl des Stadtpräsidenten eine Vakanz im Stadtrat entsteht. Für diesen Sitz bewerben sich Lukas Reimann (SVP) und Michael Sarbach.