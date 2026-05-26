Noha Mokhtar erhält Aeschlimann-Corti-Hauptstipendium

Die schweizerisch-ägyptische Künstlerin und Anthropologin Noha Mokhtar erhält das diesjährige Hauptstipendium von 20'000 Franken der Aeschlimann Corti Stiftung. Das Förderstipendium für junge bildende Kunstschaffende mit Bernbezug wird seit 1942 vergeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Aeschlimann Corti-Stipendium zählt zu den höchstdotierten privaten Förderprogrammen der Schweiz. Jährlich werden 50’000 Franken an Haupt- und Förderstipendien vergeben.

Die 1987 geborene Hauptstipendiatin, Noha Mokhtar, arbeitet transdisziplinär und erforscht Themen wie Kultur, Geschlecht, Identität und Machtverhältnisse. Ihre Werke wurden international und schweizweit ausgestellt.

Förderstipendien von je 10’000 Franken gehen an Maxi Ehrenzeller, Alizé Rose-May sowie an Nathalie Stirnimann und Stefan Stojanovic, wie die Stiftung in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Aus über 70 Eingaben hat die fünfköpfige Jury 24 künstlerische Positionen nominiert. Sie sind in einer Ausstellung im Kunsthaus Langenthal zu sehen. Aus diesem Kreis wählte die Jury dann die Gewinner der Haupt- und Förderstipendien aus.