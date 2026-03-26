Nordwestschweizer Fahrgäste bemängeln Preise für den ÖV

Keystone-SDA

Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs in der Nordwestschweiz sind weiterhin am wenigsten zufrieden mit den Preisen, dem Sicherheitsgefühl in der Nacht und mit den Informationen bei Verspätungen und Betriebsstörungen. Dies zeigt die am Donnerstag veröffentlichte Kundenbefragung 2025 der Kantone Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Solothurn.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Gesamtzufriedenheit der Kundinnen und Kunden liegt gemäss Mitteilung in allen vier Kantonen bei 77 bis 78 von insgesamt 100 möglichen Punkten. So viele Punkte gab es auch bei der letzten Umfrage 2023.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt mit 61 bis 64 Punkten wie in den Vorjahren die tiefste Bewertung. In den beiden Basel sind die Werte etwas tiefer als 2023. Mögliche Gründe könnten die öffentlichen Diskussionen rund um günstigere ÖV-Abos und zahlreiche Baustellen in Basel zum Zeitpunkt der Umfrage sein, heisst es weiter.

Bessere Pünktlichkeit in Baselland und Solothurn

Das Sicherheitsgefühl zur nächtlichen Stunde hat sich gegenüber 2023 verbessert. Das Sicherheitsgefühl an den Haltestellen in den Abend- und Nachtstunden bewerteten die Kundinnen und Kunden mit 65 bis 70 Punkten. 2023 waren es 62 bis 65 Punkte. Vor allem an den Haltestellen fühle sich ein erheblicher Teil der Fahrgäste unsicher und wünsche sich mehr Präsenz durch Sicherheitspersonal, heisst es weiter.

Die Zufriedenheit mit der Information über Verspätungen erhielt ebenfalls 65 bis 70 Punkte. Die Werte seien tendenziell höher als 2023.

Mit Werten zwischen 74 und 79 Punkten wird die Pünktlichkeit in allen Kantonen insgesamt als gut beurteilt. Während die Werte im Jahr 2023 noch nahe beieinander lagen, wird die Pünktlichkeit in den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn nun besser eingeschätzt als in den Kantonen Basel-Stadt und Aargau.

Bei der Umfrage zwischen August und Oktober 2025 nahmen rund 8800 Personen teil.