The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Norwegen: Vier Tote nach Brand in Einfamilienhaus

Keystone-SDA

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Norwegen sind vier junge Frauen tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei im norwegischen Hamar mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Opfer waren den Angaben zufolge 18 und 19 Jahre alt. Zunächst waren nur drei der Frauen gefunden worden, am frühen Nachmittag fanden Einsatzkräfte auch das vierte Opfer.

Wie die Polizei mitteilte, waren die vier befreundet. Sie waren bei einer der Freundinnen zu Hause versammelt, als der Brand ausbrach. Demnach war der Brand am Montagvormittag unter Kontrolle, die Feuerwehr jedoch weiterhin im Einsatz. Derzeit gehe die Polizei nicht von einem Verbrechen aus, hiess es in der Mitteilung. Die Brandursache war bislang unklar.

Die Nachrichtenagentur NTB berichtete, dass ein erster Notruf kurz nach 5 Uhr morgens bei der Polizei einging. Bilder aus der Stadt Hamar, die etwa 120 Kilometer nördlich von Oslo liegt, zeigen hohe Rauchsäulen. Der Campus der Universität in Hamar blieb aufgrund der massiven Rauchentwicklung am Montag geschlossen. Das teilte die Hochschule auf ihrer Webseite mit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft