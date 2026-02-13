The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Norwegens Regierungschef: Fall Epstein erschüttert Vertrauen

Keystone-SDA

Nach Ansicht des norwegischen Ministerpräsidenten erschüttert der Epstein-Skandal das Vertrauen der Bürger seines Landes in Menschen mit Macht grundlegend. Das sagte Jonas Gahr Støre dem Sender NRK und versprach zugleich Aufklärung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die engen Verbindungen prominenter norwegischer Politiker zu dem wohlhabenden Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigten, «dass es möglich ist, sich Einfluss zu kaufen, wenn man nur reich genug ist», sagte Gahr Støre in dem Interview. Das sei eine «brutale Realität».

Neue Veröffentlichungen im Fall Epstein legen nahe, dass hochrangige norwegische Diplomaten, ein ehemaliger Regierungschef sowie Norwegens Kronprinzessin enge Kontakte zu dem mittlerweile verstorbenen US-Geschäftsmann hatten.

Die Tatsache, dass die Polizei gegen mehrere seiner Landsleute ermittle, unterstreiche die Schwere des Falls, sagte Gahr Støre zu NRK und fügte hinzu: «Als Ministerpräsident ist es meine Verantwortung, das zu verurteilen. Und dazu beizutragen, dass der Fall aufgeklärt wird.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft