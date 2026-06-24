Notfälle im Stadtspital Zürich bleiben trotz Hitze stabil

Keystone-SDA

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Auch wenn die Hitze Zürich zu schaffen macht: Im Stadtspital bleiben die Notfalleintritte bislang stabil. Für Kühlung ist dort dennoch gesorgt. Auch das Opernhaus reagiert auf die hohen Temperaturen.

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(Keystone-SDA) Einen leichten Zuwachs gab es bei Sportunfällen. «Wie häufig bei Schönwetterperioden», teilte eine Sprecherin des Stadtspitals Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Der Anstieg habe jedoch nicht direkt mit der Hitze zu tun.

Nicht nur auf der Notfallstation, sondern im ganzen Spital werde darauf geachtet, dass am frühen Morgen gut gelüftet werde und die Rollläden auf der Sonnenseite geschlossen werden. «Zum Wohle der Patientinnen und Patienten sowie den Mitarbeitenden», schreibt das Spital.

Das Spital trifft bei Patientinnen und Patienten individuelle Massnahmen, etwa Sprayflaschen oder Lutschstängel zur Befeuchtung der Mundschleimhaut, wenn diese beispielsweise wegen ihrer Grunderkrankung nur wenig trinken dürfen. Zudem werden auch Coldpacks sowie kühlende Fuss- und Handbäder verteilt.

Gerade ältere Patientinnen und Patienten würden besser überwacht. Insbesondere wenn sie wassertreibende Medikamente zu sich nehmen, achten die Mitarbeitenden aktiver auf die Trinkmenge, so die Sprecherin weiter.

Opernhaus passt Zeiten an

Weil für das kommende Wochenende weiterhin hohe Temperaturen erwartet werden, reagiert auch das Opernhaus Zürich. Es passt die Anfangszeiten einzelner Veranstaltungen im Rahmen von «Opernhaus für alle» auf dem Sechseläutenplatz an, wie es am Mittwoch mitteilte.

Die Ballettübertragung von «Romeo und Julia» am Freitag beginnt neu um 20 Uhr statt um 19 Uhr – sowohl im Opernhaus als auch auf dem Sechseläutenplatz. Die Aufführung von «Tannhäuser» am Samstag findet hingegen wie geplant um 18 Uhr statt. Eine Verschiebung sei aufgrund der Länge der Oper nicht möglich.

Am Sonntag werden die Open-Air-Konzerte angepasst: Das Kinderopernorchester spielt neu um 19.30 Uhr, das Konzert des Orchesters der Oper Zürich beginnt um 21 Uhr. Auf das Vorprogramm werde wegen der Hitze verzichtet, heisst es.

Zudem stehen für die Besucherinnen und Besucher auf dem Sechseläutenplatz zusätzliche kostenlose Trinkwassermöglichkeiten zur Verfügung. Und die Wasserspiele auf dem Platz bleiben aktiv.