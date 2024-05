Novartis klagt gegen US-Bundesstaat wegen Medikamentenrabatten

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Pharmakonzern Novartis hat in den USA eine Klage gegen ein Gesetz des Staates Maryland eingereicht, das Pharmafirmen zu einer verbilligten Abgabe von Medikamenten an bestimmte Apotheken verpflichtet.

Das Gesetz verstösst nach Ansicht von Novartis gegen ein Bundesgesetz zu Medikamentenrabatten, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg am Donnerstag berichteten. Das Pharmaunternehmen hatte die Beschwerde am Mittwoch vor einem Bundesgericht in Baltimore eingereicht.

Laut dem Gesetz, das per Anfang Juli in Kraft treten soll, müssen Pharmafirmen solchen Apotheken Rabatte gewähren, die Spitäler für Bevölkerungsschichten mit tiefem Einkommen beliefern. Novartis argumentiere nun in seiner Klage damit, dass der Einbezug von Vertragsapotheken zu einem Mangel an Transparenz führe. Das mache es wahrscheinlicher, dass Medikamente verbilligt würden, obwohl sie es nicht sollten.

Neben haben Maryland haben auch andere US-Bundesstaaten Gesetze zum Schutz von Vertragsapotheken erlassen, darunter Kansas, Mississippi und West Virginia.