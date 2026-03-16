Nun gibt es in Zürich auch Wunsch-Kontrollschilder für Motorräder

Keystone-SDA

Nach dem erfolgreichen Start bei den Autonummern weitet der Kanton Zürich das Angebot aus: Ab sofort gibt es auch für Motorräder Wunsch-Kontrollschilder zum Fixpreis. Nummern mit vier oder weniger Stellen kommen weiterhin online unter den Hammer.

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(Keystone-SDA) Die Wunsch-Schilder für Motorräder können ab sofort online bezogen werden, eine kleine Auswahl sei zudem direkt an den Schaltern der sechs Strassenverkehrsämtern im Kanton Zürich erhältlich, teilte die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich am Montag mit.

Je nach Zahlenkombination variieren die Preise zwischen 250 und 500 Franken. Von diesen Einnahmen profitiert die Zürcher Bevölkerung: Sie fliessen in die Staatskasse.

Wunsch-Autonummern sind begehrt

Ebenso jene aus dem Verkauf der Wunsch-Kontrollschilder für Autos. Denn seit Anfang Jahr können Zürcherinnen und Zürcher für ihre Autos Wunsch-Nummern, etwa mit einem Geburtsdatum, zu einem Fixpreis beziehen. Voraussetzung ist, dass diese nicht bereits vergeben sind oder wegen bestimmter Kriterien versteigert werden.

Bis Anfang März wurden bereits über 1000 Auto-Kontrollschilder verkauft, wie es weiter heisst. Dies brachte insgesamt 320’000 Franken ein.

Den schweizweiten Rekord bei versteigerten Nummernschildern erzielte im März das Autokennzeichen «SO 1». Es brachte dem Kanton Solothurn 390’000 Franken in die Staatskasse. Zuvor lag der Schweizer Rekordwert für ein Autokennzeichen bei 299’000 Franken – für «ZH 24» im Jahr 2024.

Bald wohl auch siebenstellige Autonummern

Weiterhin nicht möglich sind im Kanton Zürich Auto-Schilder mit Nullen am Anfang. «ZH 007» beispielsweise wird es somit auch künftig nicht geben. Stattdessen wird es in absehbarer Zeit aber auch siebenstellige Kontrollschilder geben, wenn die sechsstelligen nicht mehr ausreichen.

Bis das erste siebenstellige Nummernschild und damit wohl «ZH 1 000 000» auf den Zürcher Strassen auftaucht, dürfte es nicht mehr allzu lange gehen. Das Bundesamt für Strassen geht von 2027 aus. Auf Bundesebene diskutiert werden auch «Vanity Plates», die vor allem in den USA gebräuchlich sind. Dabei handelt es sich um Schilder, auf denen etwa Namen, Begriffe oder Abkürzungen möglich sind.