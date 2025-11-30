Nur Bubikon lehnt Beitrag für Spital Wetzikon ab

Keystone-SDA

Neun Zürcher Oberländer Gemeinden haben am Sonntag an der Urne über ihre jeweiligen Beiträge an die Aktienkapitalerhöhung für das Spital Wetzikon entschieden. Bubikon lehnte knapp ab, alle anderen Gemeinden stimmten zu.

(Keystone-SDA) Die Ablehnung in Bubikon fiel mit 51,5 Prozent Nein-Stimmen relativ knapp aus. Alle anderen Gemeinden stimmten deutlich zu. Am höchsten fiel die Zustimmung in der Standortgemeinde Wetzikon aus. Drei Gemeinden stimmten bereits an Gemeindeversammlungen zu.

Die Aktienkapitalerhöhung ist Bestandteil des Plans zur Sanierung des Spitals Wetzikon. Insgesamt beläuft sich die Kapitalerhöhung der zwölf Aktionärsgemeinden auf 50 Millionen Franken. Nach den Abstimmungen am Sonntag fehlen nun die rund 3,1 Millionen Franken aus Bubikon. Was das für die Sanierungsbemühungen bedeutet, bleibt zunächst offen.

Das Spital Wetzikon war im vergangenen Jahr in finanzielle Schieflage geraten, weil es im vergangenen Jahr eine fällige Anleihe in der Höhe von 170 Millionen nicht zurückzahlen konnte. Das Geld wurde 2014 für die Realisierung des geplanten Neubaus aufgenommen. Der Spitalbetrieb läuft bis auf Weiteres aber normal weiter.