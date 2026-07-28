Nur eine Person will ins Gemeindepräsidium von Poschiavo GR

Keystone-SDA

Teilen

Davide Vassella hat sich als einziger Kandidat für das Amt des Gemeindepräsidenten in Poschiavo GR beworben. Der Vertreter der Bewegung PoschiavoViva tritt bei den Kommunalwahlen am 27. September gestärkt durch seine jüngste Wahl in den Grossen Rat an. Für die restliche Exekutive bewerben sich fünf Kandidaten um vier Sitze.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Amtsantritt des neuen Gemeindepräsidenten ist für den 1. Januar 2027 vorgesehen.

Vassella, der am 14. Juni mit 414 Stimmen für die SP in den Grossen Rat gewählt wurde, erzielte das zweitbeste Ergebnis hinter der SVP-Vertreterin Gabriela Menghini-Inauen. Diese erhielt 734 Stimmen und wurde als Grossrätin wiedergewählt, entschied sich jedoch gegen eine Kandidatur für das Gemeindepräsidium.

Der 40-jährige Angestellte einer Treuhandgesellschaft und Experte für Steuer- und Unternehmensberatung ist in der Puschlaver Politik kein unbeschriebenes Blatt: Er bekleidet bereits das Amt des Gemeindevizepräsidenten. Gemeindepräsident ist aktuell noch Giovanni Jochum (FDP). Auch was das Wissen über die Verwaltungsabläufe betrifft, bringt der Kandidat der Mitte-Links-Bewegung bereits Erfahrung mit, da er in der Vergangenheit als Kassier und Gemeindeschreiber in der Gemeinde Brusio tätig war.

Fünf Namen für vier Sitze

Für die vier verfügbaren Sitze im Gemeinderat stehen fünf Namen zur Auswahl. Die Kandidaten sind der amtierende Fulvio Betti (SVP), Graziano Crameri (Mitte), Romano Rossi (Mitte), Massimo Tuena (PoschiavoViva) sowie Ruggero Tuena (FDP). Die Kandidatenliste wurde am Montag auf der Website der Gemeinde veröffentlicht.

Im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2022 hat die Wählerschaft somit mehr Auswahl. Vor vier Jahren kandidierten weniger Personen für das Exekutivamt als Sitze zu vergeben waren. Es war deshalb eine Nachwahl erforderlich.