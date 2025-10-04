The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung

Keystone-SDA

Der Gitarrist der Britpopband Oasis, Paul Arthurs, muss nach eigenen Angaben wegen einer Krebsbehandlung die laufende Tournee unterbrechen. Anfang des Jahres sei bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden, teilte Arthurs in einem X-Beitrag mit. Da er gut auf die Behandlung anspreche, habe er zunächst bei der Tour der Band um die Brüder Liam und Noel Gallagher teilnehmen können.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Nun lege er allerdings eine geplante Pause ein, um «die nächste Phase meiner Behandlung» durchführen zu können, heisst es weiter. Demnach ist Arthurs nicht bei den Konzerten in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney dabei. «Ich bin wirklich traurig, diese Shows zu verpassen, aber ich fühle mich gut und werde rechtzeitig für Südamerika wieder fit sein», versicherte er.

In einem X-Beitrag wünschte die Band ihrem Gitarristen alles Gute für die Behandlung, «wir sehen dich wieder auf der Bühne in Südamerika».

Nicht die erste Krebsdiagnose

Arthurs hatte 1991 die Oasis-Vorgängergruppe «Rain» gegründet. Erst später kamen die Brüder Gallagher dazu, die eigentlichen Stars der Band. 1999 verliess Arthurs die Band. Für ihn ist es nicht die erste Krebsdiagnose. Schon 2022 gab er an, mit einem Tonsillenkarzinom diagnostiziert worden zu sein. Ein Tonsillenkarzinom ist ein Tumor im Mundrachen.

Die Britpopband Oasis rund um die Brüder Liam und Noel Gallagher steht seit einigen Wochen im Zuge ihrer Reunion-Tournee auf den weltweiten Bühnen. Vor mehr als 30 Jahren wurde die Gruppe mit dem Album «Definitely Maybe» bekannt. Spätestens die zweite Platte «(What’s The Story) Morning Glory?» von 1995 mit Hits wie «Wonderwall» machte Oasis weltberühmt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft