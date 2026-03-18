Obergericht Zürich: Kapers-Urteil wird ab 17.15 Uhr eröffnet
Der Obergerichtsprozess gegen einen ehemaligen Kapers-Gewerkschaftsfunktionär ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Gericht wird das Urteil ab 17.15 Uhr eröffnen. Sie erhalten gleich im Anschluss einen Auftakt und eine Zusammenfassung im RDZ.
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