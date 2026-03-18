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Obergericht Zürich: Kapers-Urteil wird ab 17.15 Uhr eröffnet

Der Obergerichtsprozess gegen einen ehemaligen Kapers-Gewerkschaftsfunktionär ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Gericht wird das Urteil ab 17.15 Uhr eröffnen. Sie erhalten gleich im Anschluss einen Auftakt und eine Zusammenfassung im RDZ.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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