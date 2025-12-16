Obergericht Zürich: Prozess ohne Urteil

Der Prozess gegen einen 31-Jährigen, der im HB eine Frau vor den Zug gestossen hatte, ist in diesen Minuten am Obergericht zu Ende gegangen. Das Gericht wird das Urteil schriftlich eröffnen. Sie erhalten im regionalen Dienst noch eine Zusammenfassung ohne Urteil.

1 Minute