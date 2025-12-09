Obwalden erhöht die Fördermittel für den Leistungssport

Der Kanton Obwalden erhöht die Betriebsbeiträge an nationale und regionale Leistungszentren im Sportbereich. Ab dem nächsten Jahr werden sie um 200'000 Franken auf neu 248'000 Franken aufgestockt.

(Keystone-SDA) Dabei stellt der Kanton auf ein Unterstützungsmodell mit Basisbeitrag und variablem Beitrag um. Dabei sollen Faktoren wie die Anzahl Traineranstellungen oder Anzahl Athletinnen und Athleten, die über eine Swiss Olympic Card verfügen, berücksichtigt werden, teilte das Bildungs- und Kulturdepartement am Dienstag mit.

Damit soll die Unterstützung des Kantons «bedarfsgerechter» und die Nachwuchsförderung «breiter abgestützt» werden.

Nationale Leistungszentren mit Sitz in Obwalden sollen künftig maximal 28’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds erhalten. Für regionale Leistungszentren gibt es höchsten 23’000 Franken jährlich. Die Beiträge sollen jeweils auf Gesuchstellung der Trägerschaften vergeben werden.

Weitere Institutionen antragsberechtigt

Der Kanton Obwalden förderte seit 2021 sechs nationale Leistungszentren pauschal mit 8000 Franken.

Ab dem nächsten Jahr sind neun Institutionen für die Betriebsbeiträge antragsberechtigt. Neu hinzu gekommen sind die regionalen Leistungszentren Unihockey und Ski Alpin sowie das nationale Leistungszentrum Skispringen und Nordische Kombination.

Letzteres ist wie fünf weitere nationale Leistungszentren an der Sportmittelschule Engelberg angeschlossen.

Der Kanton erhöht zudem die Berufsbildungsbeiträge an die Sportmittelschule für die Ausbildung der künftigen Kaufleute. Von heute 1900 Franken pro Lernende im kaufmännischen Bereich steigt der Betrag 2026 auf 4000 Franken.