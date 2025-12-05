The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Obwaldner Kantonsrat berät kleine Budgetkürzungen

Keystone-SDA

Der Kantonsrat Obwalden hat am Freitagmorgen die am Vortag begonnene Budgetdebatte fortgesetzt. Er hat über mehrere Kürzungsanträge sowie über das Ausmass der Lohnerhöhung für das Personal zu befinden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) sieht Sparmöglichkeiten bei der Organisation der Pflege von Personen am Lebensende sowie beim Aufwand für die Denkmalpflege. Die SVP möchte, dass die Verwaltung weniger Aufgaben extern vergibt und mehr selbst bewältigt.

Beseitigen lässt sich mit diesen Sparanträgen das strukturelle Defizit des Kantons Obwalden aber nicht, über das sich Regierung und Parlament in der Eintretensdebatte besorgt gezeigt haben. Das Budget 2026 sieht zwar einen kleinen Gewinn vor, doch kommt der nur dank einer Auflösung von Reserven und der buchhalterischen Aufwertung des Spitalgebäudes zustande.

Für Gesprächsstoff sorgen dürfte ferner die Lohnsummenentwicklung. Die SP möchte diese um 1 Prozent statt 0,5 Prozent erhöhen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft