Obwaldner Kantonsrat eröffnet neue Legislatur

Keystone-SDA

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Der Kantonsrat Obwalden ist am Freitagmorgen in die neue Legislatur gestartet. Eröffnet wurde die konstituierende Sitzung von Helen Keiser-Fürrer (CSP), dem amtsältesten Mitglied des Parlaments.

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(Keystone-SDA) Die 1966 geborene Sarnerin gehört dem Kantonsrat seit 2011 an. Sie gab den neuen Ratsmitgliedern folgende Tipps: Denk mit und red mit, sei nie überheblich, hock nicht aufs Maul, rutsch nicht unter die politische Gürtellinie und sieh in den Ratskollegen den Menschen und nicht die Partei.

Unter der Alterspräsidentin erwahrte der Kantonsrat die Ergebnisse der Gesamterneuerungswahlen. Das Parlament setzt sich in der Amtszeit 2026-2030 aus den folgenden Fraktionen zusammen: SVP sowie Mitte/GLP mit je 18 Sitzen, FDP mit zehn Sitzen und CSP mit fünf Sitzen. Die SP ist mit vier Sitzen zu klein, um eine Fraktion zu bilden.

Der Kantonsrat wählte darauf Daniel Blättler zu seinem Präsidenten. Die Wahl des 49 Jahre alten SVP-Politikers war unbestritten. Blättler war im letzten Amtsjahr der Vizepräsident des Kantonsrats. Er löst seinen Parteikollegen Hubert Schumacher ab. Blättler gehört dem Kantonsrat seit 2020 an.

Der neue Kantonsratspräsident wohnt in Kerns und ist verheiratet. Er arbeitet für den Schweizerischen Bauernverband. In seiner Antrittsrede umschrieb er sein Motto mit den Worten, dass alles, was wachsen und gedeihen solle, Zeit und Pflege brauche. Blättler schenkte deswegen jedem Ratsmitglied ein Tontopf mit Saatgut.