Obwaldner Kantonsrat votiert gegen Mobilitätskonzept

Hat ein Neubau im Kanton Obwalden mehr als 50 Parkplätze, muss die Bauherrschaft kein Mobilitätskonzept erstellen. Dies hat der Kantonsrat bei der Beratung des neuen Baugesetzes entschieden, obwohl dies das Obwaldner Gesamtverkehrskonzept vorsieht.

(Keystone-SDA) Ein Mobilitätskonzept soll zeigen, wie der Verkehr effizient abgewickelt werden kann. Mit einem solchen Konzept könnten auch Kosten gespart werden, sagte Baudirektor Joseph Hess (parteilos).

Die SP unterstützte dies, weil eine solche Zahl an Parkplätzen zu einem übermässigen Verkehrsaufkommen führe. Die FDP entgegnete, die Regelung brauche es nicht, weil es nur um Einzelfälle gehe. Die Mitte/GLP sprach von einem Papiertiger, der koste und nichts bringe. Mit 29 zu 22 Stimmen beschloss der Rat die Streichung der Vorgabe.