The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Obwaldner Regierung will Areal Werkhof in Sarnen neu erschliessen

Keystone-SDA

Der Obwaldner Regierungsrat beantragt für eine neue Zufahrt zum Areal Werkhof in Sarnen einen Kredit von 5,7 Millionen Franken. Mit einem Kreisel beim Anschluss an die Autobahn A8 soll das künftig dort angesiedelte Verkehrssicherheitszentrum (VSZ) erschlossen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Areal Werkhof ist derzeit bloss über eine Werkein- und ausfahrt beim A8-Anschluss Sarnen Nord zu erreichen, wie es in einer Mitteilung des Bau- und Raumentwicklungsdepartements vom Montag hiess. Für den generellen Verkehr, für Autos, Traktoren, Velos oder Töffs, ist das Gelände nicht zugänglich.

Der Kreisel soll auf der Höhe der heutigen Werkseinfahrten entstehen. zudem sollen die Ein- und Ausfahrtsäste des Anschlusses leicht nach Süden verschoben werden, um Platz für die Brems- und Teststrecke des VSZ zu schaffen. Gebaut werden soll gemäss Mitteilung ab 2029.

Der Kanton Obwalden darf dieses Projekt an der Nationalstrasse bauen, da es ausschliesslich von kantonalem Interesse ist. Das Bundesamt für Strassen (Astra) habe ihm die Bauherrschaft übertragen.

Landreserven nutzen

Für die Erschliessung des Areals und die Neuansiedlung des VSZ will die Obwaldner Regierung Landreserven nutzen. Das Areal Werkhof ist seit 2014 im Besitz des Kantons und sei «unternutzt».

Das VSZ befindet sich heute auf dem Areal Foribach. Dort soll es diversen Verwaltungsräumlichkeiten und dem Staatsarchiv weichen.

Wie die Kantone Ob- und Nidwalden im Februar mitteilten, prüfe eine Projektgruppe die Rahmenbedingungen für einen gemeinsamen Standort des VSZ in Sarnen. Ob dieser realisiert wird oder nicht, habe auf die Erschliessung des Areals Werkhof keinen Einfluss, hiess es in der Mitteilung weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft