The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

OECD bescheinigt der Schweiz gute Integration von Zugewanderten

Keystone-SDA

Die Integration von Zugewanderten funktioniert in der Schweiz gut. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Erwerbstätigenquote von Zugewanderten liegt mit 77 Prozent weit über dem OECD-Durchschnitt. Im internationalen Vergleich sind Zugewanderte in der Schweiz gut ausgebildet und bemühen sich aktiv um das Erlernen einer Landessprache.

Handlungsbedarf sieht die Studie bei der Integration von Frauen. Sie haben es schwerer als Männer, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.

Zugewanderte sind Personen, die im Ausland geboren wurden und heute in der Schweiz leben. Drei Viertel von ihnen kamen über die EU-Freizügigkeit ins Land. Die Studie wurde im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM) erstellt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft