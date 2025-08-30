The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

OK-Präsident Jakob Kamm ruft zu Demut und Zusammenhalt auf

Keystone-SDA

ESAF-OK-Präsident Jakob Kamm hat zum Auftakt des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests die Zuschauenden zu Zusammenhalt und Demut aufgerufen. Es sei ein "sehr emotionaler Moment für ihn", sagte er vor den 56'500 Schwingfans.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es erfülle ihn mit Stolz, dieses einzigartige Fest im Herzen dieser Region zu haben. Alle Ränge in der Glarnerland-Arena mit ihren 56’500 Sitzplätzen waren am frühen Samstagmorgen zur Festansprache besetzt. Kamm rief dazu auf, sich von dieser «unbeschreiblichen ESAF-Stimmung» mitreissen zu lassen.

Nach Kamms Eröffnungsrede übernahm der Schweizer Mundartrocker Golä und sang zusammen mit einem Jodelchor die Schweizer Nationalhymne. Der OK-Präsident forderte die Anwesenden auf, inbrünstig und mit voller Demut mitzusingen. «Öffnet euer Herz, seid Stolz auf unser Land und dankbar, dass wir alle hier leben dürfen».

Ohne viel Zeit zu verlieren, ging es danach schon ans Eingemachte. Mit dem traditionellen Spruch «Manne ad Arbet» (Männer an die Arbeit) wurde auf die Minute genau mit dem Schwingen auf den sieben Sägemehlringen begonnen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft