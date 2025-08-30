OK-Präsident Jakob Kamm ruft zu Demut und Zusammenhalt auf
ESAF-OK-Präsident Jakob Kamm hat zum Auftakt des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests die Zuschauenden zu Zusammenhalt und Demut aufgerufen. Es sei ein "sehr emotionaler Moment für ihn", sagte er vor den 56'500 Schwingfans.
(Keystone-SDA) Es erfülle ihn mit Stolz, dieses einzigartige Fest im Herzen dieser Region zu haben. Alle Ränge in der Glarnerland-Arena mit ihren 56’500 Sitzplätzen waren am frühen Samstagmorgen zur Festansprache besetzt. Kamm rief dazu auf, sich von dieser «unbeschreiblichen ESAF-Stimmung» mitreissen zu lassen.
Nach Kamms Eröffnungsrede übernahm der Schweizer Mundartrocker Golä und sang zusammen mit einem Jodelchor die Schweizer Nationalhymne. Der OK-Präsident forderte die Anwesenden auf, inbrünstig und mit voller Demut mitzusingen. «Öffnet euer Herz, seid Stolz auf unser Land und dankbar, dass wir alle hier leben dürfen».
Ohne viel Zeit zu verlieren, ging es danach schon ans Eingemachte. Mit dem traditionellen Spruch «Manne ad Arbet» (Männer an die Arbeit) wurde auf die Minute genau mit dem Schwingen auf den sieben Sägemehlringen begonnen.