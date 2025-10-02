The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Oktoberfest-Wirte bieten Gästen nach Sperrung Ausgleich

Keystone-SDA

Nach der halbtägigen Sperrung des Oktoberfests am Mittwoch bieten die Münchner Wiesn-Wirte den mit ihren Reservierungen gestrandeten Gästen Ausgleich an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Sie können ihre Reservierung auf einen beliebigen Tag bei den jeweiligen Reservierungsbüros umbuchen», sagte Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesn-Wirte. Wenn das nicht klappt, können die Gutscheine nach Worten Inselkammers entweder bis zum Finale des Volksfestes am kommenden Sonntag ohne Reservierung eingelöst werden, oder nach Wiesn-Ende wie üblich in den Stammgaststätten der Oktoberfest-Wirte.

«Falls das alles nicht möglich sein sollte, erstatten wir die Gutscheine unter Vorlage der Original-Rechnung zurück», sagte der Gastronom.

Behörden hatten das Oktoberfest am Mittwoch wegen einer Bombendrohung für einen halben Tag geschlossen, um auf dem Gelände nach möglicherweise von einem Attentäter versteckten Sprengsätzen zu suchen. Der 57-Jährige hatte zuvor am frühen Morgen seine betagten Eltern und seine Tochter angegriffen, ausserdem das Elternhaus sowie mehrere Autos angezündet und Sprengfallen gelegt.

Die Hälfte eines Tagesumsatzes weg

Entsprechend der halbtägigen Schliessung schätzte Inselkammer die Umsatzverluste der Wiesn-Wirte an diesem Tag auf etwa 50 Prozent. Wie viel Wirte und Schausteller auf dem Oktoberfest insgesamt an einem Tag umsetzen, ist nicht bekannt, doch vermutet wird eine zweistellige Euro-Millionensumme. Bei manchen Wirten fallen die Einbussen wahrscheinlich geringer aus. Üblich sind Versicherungen, die Betriebsunterbrechungen abdecken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft